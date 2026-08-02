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اقشار مختلف مردم شهرستان شهریار در ۱۵۴شب تجمع در میدان شهدای گمنام، یکپارچگی ملت را محکمترین سد در برابر توطئههای دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۵۴مین اجتماع شبانه مردم شهریار، شرکتکنندگان ضمن تأکید بر اهمیت وحدت ملی، انسجام و یکپارچگی ملت را محکمترین سد در برابر تهدیدات و توطئههای دشمنان دانستند. حاضران در این مراسم تصریح کردند که تداوم این حضور مردمی، نشاندهنده بیداری سیاسی و همسویی مردم با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
در این تجمع حماسی، مردم شهریار با تجدید پیمان با آرمانهای امامین انقلاب (ره)، بر لزوم ایستادگی در مسیر حق و عدالت تأکید کردند. همچنین، خونخواهی رهبر شهید در کانون توجهات این اجتماع قرار داشت و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای ولایی، حمایت بیقید و شرط خود را از مقام معظم رهبری در صیانت از امنیت و عزت ملی اعلام نمودند.