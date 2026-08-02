به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ احمد ملکی گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه خودروی کشنده در محور‌های مواصلاتی استان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، خودرو را در محور سنخواست به اسفراین شناسایی و با هماهنگی قضایی در مقابل پلیس راه متوقف کردند، افزود: در بازرسی دقیق از کابین خودرو، ۹ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، به همراه تعدادی مشروبات الکلی کشف و ضبط و خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.