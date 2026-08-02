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مردم ولایتمدار شهرستان پردیس در ۱۵۴ اجتماع شبانه خود، با محکوم کردن اقدامات خصمانه آمریکا، وحدت ملی و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح را کلید پاسخ قاطع به تهدیدهای خارجی و تضمین امنیت ملی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه در شهرستان پردیس، مردم با محکوم کردن تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا، بر تداوم حضور در صحنه، حفظ وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
در یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه شهرستان پردیس، اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم، ضمن تأکید بر استمرار حضور و همبستگی ملی، تهدیدها و لفاظیهای اخیر آمریکا را نشانه ناتوانی و استیصال دشمن دانستند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به تداوم بیش از پنج ماه حضور مردمی در اجتماعات شبانه، این حضور را نماد ایستادگی، انسجام ملی و پشتیبانی از مدافعان امنیت کشور عنوان کردند و اظهار داشتند که اتحاد مردم، مهمترین پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای خارجی است.
حاضران همچنین با محکوم کردن حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان، آن را مغایر با اصول انسانی و حقوق بینالملل دانسته و بر ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.
مردم پردیس در ادامه با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کردند که هرگونه اقدام خصمانه علیه زیرساختها و منافع ملی، با واکنشی قاطع و بازدارنده روبهرو خواهد شد و ابتکار عمل در دفاع از امنیت کشور در اختیار فرزندان ایران اسلامی است.
شرکتکنندگان در پایان این اجتماع، با تأکید بر اینکه حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و اقتدار نیروهای مسلح سه رکن اصلی امنیت و عزت ایران اسلامی است، اعلام کردند تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از منافع ملی، در کنار یکدیگر و پشتیبان مدافعان وطن خواهند ماند.