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شهروندان ولایتمدار نسیمشهر با برگزاری گستردهترین میدانداری در میدان هفت تیر، در ۱۵۴ اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، بار دیگر بر حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای متعهد کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صد و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور گسترده مردم نسیمشهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با شعارهای حماسی، بار دیگر بر پیمان خود با آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرده و حمایت بیقید و شرط خود را از نیروهای مسلح کشور در برابر دشمنان اعلام کردند. این اجتماعات شبانه که به طور منظم در شهرستان بهارستان برگزار میشود، نشاندهنده تداوم بصیرت و اتحاد مردم این منطقه در مسیر ولایت است.