به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جهادگران قرارگاه کربلا دستگاه کولر صنعتی بزرگ را در مبادی ورودی و خروجی مرز‌های شلمچه و چذابه نصب و راه‌اندازی کردند.

همزمان با پیاده روی بزرگ اربعین حسینی این اقدام در راستای رفاه حال مردم و جلوگیری از گرمازدگی زائران اباعبدالله الحسین (ع) اجرایی شد.

از این تعداد ۱۶ دستگاه کولر در مرز چذابه و ۴ دستگاه کولر در مرز شلمچه در مسیر تردد زائران نصب شده است.

این خدمات‌رسانی که همه‌ساله توسط قرارگاه کربلا انجام می‌شود، تا پایان مراسم اربعین و برگشت زائران سیدالشهداء علیه السلام ادامه خواهد داشت.

قرارگاه منطقه‌ای کربلا و یگان‌های نیروی زمینی سپاه، همزمان با اربعین حسینی، با برپایی مواکب، درمانگاه سیار و نصب ۲۰ دستگاه کولر بزرگ در مرز‌های چذابه و شلمچه، به زائران ایرانی و خارجی خدمت‌رسانی کردند.

مرکز بهداری رزمی جنوب نیروی زمینی سپاه نیز با راه اندازی بیمارستان سیار در حمیدیه، خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

مواکب حسینی و مجالس عزاداری نیز با حضور گسترده یگان‌های تابعه نیروی زمینی سپاه، میزبان زائران از کشور‌های مختلف هستند