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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شناسایی هفت بیمار قطعی مبتلا به سیاهسرفه در بیمارستانهای استان خبر داد و بر اهمیت واکسیناسیون کامل کودکان، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از تماس افراد دارای علائم تنفسی با نوزادان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: هفت بیمار قطعی مبتلا به سیاهسرفه در بیمارستانهای استان شناسایی شدهاند و بر اهمیت واکسیناسیون کامل کودکان، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از تماس افراد دارای علائم تنفسی با نوزادان تأکید میکنیم.
وی همچنین گفت: سرفههای شدید و پیاپی، تب خفیف، آبریزش بینی، استفراغ پس از سرفه و مشکلات تنفسی از مهمترین علائم این بیماری است و در صورت مشاهده علائم مشکوک، بهویژه در نوزادان و کودکان، مراجعه سریع به مراکز بهداشتی و درمانی ضروری است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: واکسیناسیون بهموقع و کامل کودکان، اصلیترین راهکار پیشگیری از این بیماری محسوب میشود و خانوادهها باید از تأخیر در واکسیناسیون فرزندان خود جداً خودداری کنند.
صادقیه اهری در پایان تأکید کرد: رعایت بهداشت تنفسی، شستوشوی مرتب دستها و خودداری از تماس نزدیک با افراد مبتلا به علائم تنفسی، از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری از انتقال بیماری به شمار میرود و از شهروندان خواسته میشود در صورت بروز علائم، هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.