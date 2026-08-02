دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان از ارائه خدمات درمانی و امدادی به ۱۱ هزار و ۶۷۹ زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه خبر داد.

ارائه خدمات درمانی و امدادی به بیش از ۱۱ هزار زائران اربعین در شلمچه

ارائه خدمات درمانی و امدادی به بیش از ۱۱ هزار زائران اربعین در شلمچه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یاسین افرا دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به استقرار شبانه‌روزی تیم‌های اورژانس، درمان و بهداشت در مرز شلمچه گفت: از ۳۱ تیر تاکنون، ۱۱ هزار و ۶۷۹ زائر و بیمار از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و در مجموع ۳۲ هزار و ۴۳۸ خدمت درمانی و امدادی به آنان ارائه شد.

او افزود: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۳۱ هزار و ۸۰۳ مورد درمان در محل انجام شد و ۶۳۵ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به انتقال بیماران از کشور عراق گفت: در این مدت چهار بیمار از کشور عراق به مراکز درمانی کشور منتقل و ۲ نفر از آنان بستری شدند.

دکتر افرا ادامه داد: طی این مدت ۳۷۸ مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی درون‌مرزی به ثبت رسید که ۳۶۸ نفر به مراکز درمانی اعزام و ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات لازم در محل درمان شدند.

او گفت: در بخش خدمات غیرترافیکی نیز در مجموع ۳۲ هزار و ۶۱ خدمت ارائه شد که شامل ۳۱ هزار و ۶۷۴ مورد درمان در محل و ۲۷۸ مورد اعزام به مراکز درمانی بوده است.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به گرمای هوا در مرز شلمچه افزود: در این مدت ۲ هزار و ۴۳۶ مورد گرمازدگی ثبت شد که از این تعداد ۸۴۱ نفر تحت سرم‌تراپی قرار گرفتند و یک‌هزار و ۹۰۶ نفر پس از درمان در محل ترخیص شدند و ۲۱۲ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.