افزایش قیمت بنزین، به تازه‌ترین بحران سیاسی «دونالد ترامپ» در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وب‌سایت بلومبرگ نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۳ درصد رأی‌دهندگان، ترامپ را مسئول گرانی سوخت می‌دانند؛ موضوعی که فشار سیاسی بر کاخ سفید را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد با پایان حمایت‌های مالیاتی دولت، موج تازه گرانی بنزین مستقیماً معیشت خانوار‌های آمریکایی را هدف گرفته و می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را نیز با تهدید جدی روبه‌رو کند.