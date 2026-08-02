به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز ساخت این مدرسه گفت: مدرسه به همت خیر نیک اندیش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در زمینی به گستره ۱۱۰۰ مترمربع ساخته می‌شود و تا مهر سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

رمضان رحیمی افزود: بیش از ۸۰ درصد طرح‌های مدرسه سازی در استان با مشارکت خیران انجام می‌شود.

وی گفت: تا مهر امسال ۴ مدرسه در روستا‌های هویه، جوجیل، بندارت و پلارت با مشارکت خیران و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می‌رسد.