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ساخت مدرسه ۳ کلاسه خیر ساز به همت بانوی نیکاندیش فخری نوایی در روستای کافشان فلاورجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز ساخت این مدرسه گفت: مدرسه به همت خیر نیک اندیش و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در زمینی به گستره ۱۱۰۰ مترمربع ساخته میشود و تا مهر سال آینده به بهره برداری میرسد.
رمضان رحیمی افزود: بیش از ۸۰ درصد طرحهای مدرسه سازی در استان با مشارکت خیران انجام میشود.
وی گفت: تا مهر امسال ۴ مدرسه در روستاهای هویه، جوجیل، بندارت و پلارت با مشارکت خیران و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری میرسد.