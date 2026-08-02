پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر امروز یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه، برای ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی هشدار نارنجی صادر کرد و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر هشدار داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امروز یکشنبه در برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گیلان، گلستان و همچنین ارتفاعات استانهای تهران، البرز و سمنان، در برخی ساعات بهویژه بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
در نواحی مستعد این مناطق نیز احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
این شرایط جوی برای جنوب استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و نیز ارتفاعات هرمزگان پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی خبر داد. بر براساس این هشدار، از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت دوشنبه، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در این مناطق رخ میدهد.
این وضعیت میتواند به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی و آبگرفتگی معابر منجر شود.
سازمان هواشناسی از هموطنان خواست در مدت فعالیت این سامانه، از تردد، توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.