مجید آژ، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید آژ، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری سروده است.

از پاره‌پاره‌های تنت در بهارها

خون است بعد از این جگر سبزه‌زارها

زخم است آنچه بر لب تو خط کشیده است

یا ردّ پای سرخ ترک بر انارها

کو آنکه مبتلات نشد، درد منتشر!

در دشت‌های غم‌زده تا کوه‌سارها

تنها نه در زمین که ز داغت در آسمان

خورشید شعله‌ای‌ است یکی از هزارها

ای استوار در وزش بادهای سخت!

آرامش همیشگی بی‌قرارها

پیراهن شرف به تنت خوش نشسته است

ای سرو قدکشیده در انبوه دارها!

"الق عصاک" تا که ببلعد یهود را

این قوم خو گرفته به افسون مارها

پنداشتند نور تو خاموش می‌شود

حال آنکه فجر می‌دمد از انفجارها

روزی قسم به خون شریفت، که می‌رسد

مردی به روشنای سحر از غبارها