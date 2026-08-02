قطعه «چهل روز» با آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی به مناسبت اربعین حسینی و ادای احترام به حضرت سیدالشهدا (ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نماهنگ و تک‌آهنگ «چهل روز» با شعری از امید روزبه، آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی شامگاه امشب (شنبه ۱۰ مرداد ماه) در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان منتشر شد.

چاوشی با انتشار این اثر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «به خون‌خواهی فریاد عدالت که در تنگنای گلویت نیزه خورد؛ به سوی تو برمی‌گردیم. هر سال و هر سال و هر سال… که اربعین تمرین جهان برای به سوی تو برگشتن است. برگشتنی برای همیشه. برگشتنی بدون بازگشت...»

مجید مظاهری نوازنده کمانچه، رضا فوادیان تنظیم‌کننده، مهدی کریمی میکس و مسترینگ، حسن روح‌الامین طراح کاور، حامد تلخ‌آبی تایپوگرافی و محمود علامی سازنده موزیک ویدئو از دیگر عوامل اجرایی اثر موسیقایی «چهل روز» هستند.