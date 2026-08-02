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گوستاوو پترو در سفر به هاوانا از جامعه بینالمللی خواست با کوبا همبستگی نشان دهد تا این کشور هدف هیچ حملهای قرار نگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور کلمبیا در سفر به هاوانا گفت: من آمدهام تا از جامعه بینالمللی بخواهم که با کوبا همبستگی نشان دهد تا اطمینان حاصل شود که این کشور هدف هیچ حملهای قرار نخواهد گرفت.
گوستاوو پترو افزود: من گفتوگو و مذاکره با هاوانا را به عنوان یک راهحل جایگزین به ترامپ و روبیو پیشنهاد میکنم.
رئیس جمهور کلمبیا با بیان اینکه خوب است خطری که کوبا را تهدید میکند به فرصتی برای گفتوگو تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اکنون زمان گفتوگو است.
«آبلاردو دِ لا اسپرییا» رئیسجمهوری منتخب کلمبیا هفتم اوت (۱۶ مرداد) ریاستجمهوری را بر عهده خواهد گرفت و جایگزین گوستاوو پترو خواهد شد.
«میگل دیاز-کانل» رئیسجمهور کوبا پیشتر با تأکید بر اینکه کشورش برای موجودیت خود از کسی اجازه نخواهد گرفت و هرگز حاکمیت ملی خود را واگذار نخواهد کرد، ضمن انتقاد از تداوم تحریمها و فشارهای آمریکا، آمادگی هاوانا را برای گفتوگو با واشنگتن بر پایه احترام متقابل اعلام کرده بود.