به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور کلمبیا در سفر به هاوانا گفت: من آمده‌ام تا از جامعه بین‌المللی بخواهم که با کوبا همبستگی نشان دهد تا اطمینان حاصل شود که این کشور هدف هیچ حمله‌ای قرار نخواهد گرفت.

گوستاوو پترو افزود: من گفت‌و‌گو و مذاکره با هاوانا را به عنوان یک راه‌حل جایگزین به ترامپ و روبیو پیشنهاد می‌کنم.

رئیس جمهور کلمبیا با بیان اینکه خوب است خطری که کوبا را تهدید می‌کند به فرصتی برای گفت‌و‌گو تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اکنون زمان گفت‌و‌گو است.

«آبلاردو دِ لا اسپرییا» رئیس‌جمهوری منتخب کلمبیا هفتم اوت (۱۶ مرداد) ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد گرفت و جایگزین گوستاوو پترو خواهد شد.

«میگل دیاز-کانل» رئیس‌جمهور کوبا پیش‌تر با تأکید بر اینکه کشورش برای موجودیت خود از کسی اجازه نخواهد گرفت و هرگز حاکمیت ملی خود را واگذار نخواهد کرد، ضمن انتقاد از تداوم تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا، آمادگی هاوانا را برای گفت‌و‌گو با واشنگتن بر پایه احترام متقابل اعلام کرده بود.