در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در غرب شهر غزه، ۲ نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگاران محلی گزارش دادند که میزان حملات رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در باریکه غزه در چند روز اخیر افزایش چشمگیری داشته است که نشان دهنده پایبندنبودن این رژیم به مفاد آتش‌بس است.

یک منبع در بیمارستان شفا اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در منطقه «المیناء» در غرب شهر غزه، ۲ نفر به شهادت رسیدند. یکی از شهدا کودک بوده است. در اثر این حمله، چندین نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه هم از شهادت هفت فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته در این منطقه خبر داد.

پنج نفر از این شهدا در حملات مختلف رژیم صهیونیستی به شهر غزه به شهادت رسیدند.

بیشترین تمرکز حملات ارتش رژیم صهیونیستی بر منطقه تل الهوا در جنوب غرب، محله الزیتون و منطقه الثلاثینی در جنوب شهر غزه بوده است. این حملات با جنگنده و پهپاد انجام شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ماه گذشته میلادی با ۱۵۲ شهید، بیشترین آمار ماهانه شهدا را از ابتدای سال جاری میلادی ثبت کرده است.