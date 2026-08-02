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روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به ناتوانی آمریکا در دستیابی به اهدافش در جنگ علیه ایران، نوشت: این جنگ نه تنها آمریکا را در آستانه شکستی راهبردی قرار داده بلکه اعتماد متحدانش را نیز به شدت خدشهدار کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش نیویورک تایمز آمده است: مقامها و تحلیلگران غربی معتقدند که از دیدگاه متحدان آمریکا، جنگ با ایران ظاهرا به سمت شکستی راهبردی پیش میرود.
این گزارش میافزاید: متحدان آمریکا نگرانند که ناتوانی ایالات متحده در استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییری پایدار در ایران، آسیبپذیریهایی را آشکار کرده که روسیه و چین از آن استقبال خواهند کرد.
در ادامه گزارش نیویورک تایمز با اشاره به محقق نشدن اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تجاوز به ایران و کمبود مهمات کلیدی ارتش آمریکا، آمده است: ایران در این مدت مصممتر از قبل شده، برنامههای هستهای و موشکی آن نابود نشده و تنگه هرمز هم در عمل به کنترل تهران درآمده است.
بر اساس این گزارش، این وضعیت، هم ایالات متحده و هم رژیم صهیونیستی را در موقعیت ضعیفتری قرار داده و هر یک، دیگری را به خاطر این بحران سرزنش میکند.
در بخش دیگری از این گزارش، به کاهش شدید اعتبار نظامی و دیپلماتیک آمریکا اشاره شده و آمده است: رفتار واشنگتن در این جنگ، این برداشت را تقویت کرده که آمریکا به ابزاری غیرقابل پیشبینی در ایجاد بی نظمی جهانی تبدیل شده است که این وضعیت، اعتماد متحدان واشنگتن را به شدت خدشهدار کرده و بسیاری از آنها به دنبال کاهش وابستگی خود به ایالات متحده و تنوعبخشی به روابط خارجی خود هستند.
نیویورک تایمز در پایان این گزارش با مقایسه جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران با جنگهای ویتنام، عراق و افغانستان، میافزاید: آمریکا ممکن است بار دیگر در جنگی فرسایشی، بازنده میدان باشد.
نشریه آتلانتیک هم در گزارشی، محاسبات کاخ سفید در قبال ایران را اشتباه راهبردی توصیف کرد و نوشت، ناتوانی واشنگتن در شناخت انگیزهها، اولویتها و آستانه تحمل ایران، به خطایی بزرگ برای آمریکا تبدیل شده است.
این نشریه آمریکایی تاکید کرده، سیاست فشار و تقابل، برخلاف تصور کاخ سفید، نتوانسته ایران را وادار به عقبنشینی کند.
تحلیل آتلانتیک نشان میدهد، آمریکا در ارزیابی توان دفاعی، انسجام داخلی و رویکرد ایران دچار خطای محاسباتی شده است.
این نشریه همچنین به اختلاف نظرها در واشنگتن درباره ادامه تقابل با تهران و پیامدهای سیاسی و نظامی این رویکرد اشاره کرده کرده و هشدار داده است، ادامه این مسیر میتواند آمریکا را با پیامدهای سیاسی و نظامی بیشتری روبهرو کند.