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منابع عراقی امشب هم از حمله پهپادی به مقر گروهکهای تروریستی در اربیل و سلیمانیه خبر میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع عراقی اعلام کردند که چند انفجار مناطقی از اربیل در شمال این کشور را لرزانده است.
این حملات با پهپادها انجام شدهاند.
برخی از رسانهها نیز از تلاش پدافند هوایی برای مقابله با این حملات خبر میدهند.
شبکه NTV عراق اعلام کرد که انفجارهای اربیل ناشی از حملات پهپادی به مقرهای گروههای تجزیه طلب کرد بوده است.
همچنین منابع خبری گزارش دادند که صدای چند انفجار شدید در سلیمانیه عراق شنیده شده است.