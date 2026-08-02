منابع عراقی امشب هم از حمله پهپادی به مقر گروهک‌های تروریستی در اربیل و سلیمانیه خبر می‌دهند.

ادامه حملات پهپادی به کردستان عراق

ادامه حملات پهپادی به کردستان عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع عراقی اعلام کردند که چند انفجار مناطقی از اربیل در شمال این کشور را لرزانده است.