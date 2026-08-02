سازمان ملل در بیانیه‌ای از عملیات تخریب و انفجارهایی که رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس در جنوب لبنان انجام می‌ دهد، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل در این بیانیه اعلام کرد: «حجم انفجار‌ها و عملیات تخریب جاری در جنوب لبنان به دلیل آثار مخرب بر زیرساخت‌های غیرنظامی، میراث فرهنگی و حافظه جمعی جوامع محلی، نگرانی عمیقی را برمی‌انگیزد.»

سازمان ملل در ادامه بر لزوم توقف تشدید در سرعت تخریب تأکید کرد و افزود: کانال‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به هرگونه مسائل حل‌نشده در دسترس هستند.

این بیانیه سازمان ملل پس از آن صادر شد که ارتش رژیم اشغالگر پنجشنبه و جمعه شب، انفجار‌های گسترده‌ای را در اطراف منطقه تاریخی قلعه شقیف در جنوب لبنان انجام داد.

سازمان یونسکو این قلعه را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده است.