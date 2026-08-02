به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما منابع خبری گزارش دادند که جسد یک نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف شهر بئرالسبع پیدا شده است.

جسد این نظامی صهیونیست در حالی در جنگل‌های اطراف بئرالسبع پیدا شد که سلاح شخصی او نیز در کنارش قرار داشت.

این سومین مورد از کشف جسد نظامیان صهیونیست در یک هفته گذشته است.

منابع خبری پیش‌تر از کشف جسد یک نظامی صهیونیست در خانه اش خبر داده بودند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که جسد یک نظامی ذخیره این ارتش به نام «آریل مائیر» در خانه او کشف شده است.

پلیس نظامی رژیم صهیونیستی گفت که درخصوص شرایط مبهم مرگ این نظامی، تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد.

به تازگی نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد یک نظامی صهیونیست که در یک پایگاه نظامی در منطقه جنوبی نوار غزه در اثر خودکشی به شدت مجروح شده بود، به هلاکت رسید.

به گفته این رسانه رژیم صهیونیستی، این نظامی صهیونیست «جان فیلیپسون» از یگان چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی بود.

بنا به اعلام منابع صهیونیستی، از آغاز جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۴۵ نظامی صهیونیست به دلیل اختلالات روحی - روانی ناشی از جنگ، خودکشی کرده‌اند.

بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی، در سال گذشته میلادی ۲۲ نظامی این رژیم خودکشی کرده‌اند. هاآرتص این میزان را بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته عنوان کرده است

منابع صهیونیستی گزارش دادند که آمار خودکشی نظامیان صهیونیست در حال افزایش است و روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» هم به نقل از برخی منابع نوشت که ارتش اسرائیل به دلیل کمبود نیرو، نظامیان ذخیره دچار مشکلات روحی را برای جنگ در غزه بار دیگر به خدمت می‌گیرد.

این رسانه رژیم صهیونیستی نوشت: ارتش اسرائیل به دلیل کمبود نیرو و خودکشی نظامیان، نیرو‌هایی را به جنگ فرا می‌خواند که از «اضطراب پس از سانحه» رنج می‌برند.

رادیو ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که نظامیان این رژیم زیر فشار روحی و جسمی جنگ علیه نوار غزه خودکشی می‌کنند.

این رسانه رژیم صهیونیستی اضافه کرد: درصد خودکشی در بین نظامیان از ابتدای سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش از آن ۵۰ درصد افزایش یافته است.