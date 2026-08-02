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پس از مینهسوتا، ایالت میشیگان هم از حملات سایبری به سامانه تامین آب این ایالت خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ایالت میشیگان روز شنبه اعلام کرد که ۹ سامانه آبی این ایالت هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند. این حملات کمتر از یک هفته پس از آن روی داد که مقامات مینهسوتا از هدف قرار گرفتن بیش از ۳۰ سامانه آبی در این ایالت خبر دادند.
مقامات ایالت میشیگان تأکید کردهاند که با وجود این حملات، همه سامانه های آبی همچنان با ایمنی کامل به فعالیت خود ادامه دادهاند و هیچ تهدیدی برای سلامت عمومی وجود ندارد.
مدیر ارتباطات وزارت محیط زیست، دریاچههای بزرگ و انرژی میشیگان، اعلام کرد که پس از دریافت هشدار سایبری فدرال در روز سهشنبه، گزارشهایی از جوامع محلی دریافت شده که با فعالیت توصیفشده آژانسهای فدرال مطابقت داشت.
در مینهسوتا، شهر براهام برای چند ساعت از ساکنان خواست مصرف آب را به حداقل برسانند. مهاجمان با هدف قرار دادن کنترلهای عملیاتی، سامانه چاه و تصفیهخانه را از کار انداخته بودند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این حملات دست کم هفت ایالت را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است دامنه آن بسیار گستردهتر باشد.
روزنامه واشنگتنپست هم به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شد نهادهای اطلاعاتی به این ارزیابی رسیدهاند که ایران احتمالاً پشت حمله سایبری هماهنگ به سامانه آبرسانی شهری قرار دارد.
با این حال، تا زمان پایان تحقیقات و اعلام نتایج رسمی، هیچ نهاد آمریکایی مسئولیت این حمله را به ایران یا هر بازیگر دیگری نسبت نداده است.