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استاندار خوزستان گفت: همکاری مشترک ایران و عراق در اربعین، بینظیر و الهامبخش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سید محمددرضا موالی زاده، روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مرز شیب عراق اظهار داشت: دیداری با همتایان عراقی و با همراهی، مدیرکل محترم امور کنسولی وزارت امور خارجه برگزار شد تا از همکاریهای ارزشمند آنان در برگزاری آئین اربعین قدردانی کنیم.
وی با اشاره به دستاوردهای همکاریهای مشترک دو کشور افزود: اتاق عملیات مشترکی که میان ایران و عراق ایجاد شده، کمک شایانی به روانسازی امور و تسهیل تردد زائران کرده است؛ همچنین مواکب مشترک برپا شده میان دو کشور، خدمات ارزندهای به زائران حسینی ارائه دادهاند که جای تقدیر ویژه دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی دو ملت تصریح کرد: مشترکات میان ایران و عراق بسیار زیاد است و اقدام بزرگ دولت و ملت عراق در تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، هرگز از یادها نخواهد رفت؛ اینک نیز در ایام اربعین شاهدیم که برادران عراقی با همان روحیه، در کنار ما ایستاده و خدمات شایستهای به زائران ارائه میدهند.
موالیزاده از تمامی دستاندرکاران عراقی شامل مردم، عشایر، نیروهای مسلح، نیروهای حشد شعبی و سایر مسئولان این کشور قدردانی کرد و گفت: عشق و ارادت به اهلبیت (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، رشته و پیوندی ناگسستنی میان دو ملت برادر ایجاد کرده است.
استاندار خوزستان در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی خادمان و راهپیمایان اربعین حسینی، از همکاری دستگاههای مختلف داخلی در این رویداد عظیم معنوی تقدیر کرد و افزود: از وزارت امور خارجه که انصافاً پای کار بود، وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین، جمعیت هلالاحمر، نیروهای نظامی، انتظامی و امدادی، همچنین عوامل برپاکننده مواکب و ستاد بازسازی عتبات عالیات و … تشکر و قدردانی میکنیم.
وی با تأکید بر پشتیبانی مؤثر تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی از فرآیند اربعین خاطرنشان کرد: امیدواریم همه دستاندرکاران در این مسیر، از شفاعت، دعا و عنایت ویژه اهلبیت (ع) بهرهمند شوند و توفیق خدمترسانی هرچه بهتر به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را داشته باشند.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به اهمیت هماهنگی پایدار میان دستگاههای ایرانی و عراقی، بر لزوم استمرار این همکاریها برای ارتقای سطح خدمات در سالهای آینده تأکید کرد و این تعامل را الگویی موفق برای همکاریهای منطقهای در حوزه مسائل فرهنگی و مذهبی ارزیابی نمود.