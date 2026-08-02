به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اعلام صرفه‌جویی حدود ۲۰۰ مگاواتی اداره‌های شهر تهران در ساعت‌های اوج مصرف برق گرم‌ترین روز سال، گفت: بررسی عملکرد اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عمومی شهر تهران نشان می‌دهد که ساختمان‌های وزارتخانه‌ها با حداکثر کاهش مصرف برق، تاکنون موفق شده‌اند در بین دستگاه‌های و نهاد‌های عمومی و اداری شهر تهران، سرآمد و ممتاز شوند.

ناظریان، ضمن قدردانی از همکاری مناسب غالب سازمان‌ها و ادار‌ه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی که همراهی مناسبی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق داشته‌اند، یادآور شد: سهم بخش اداری در مصرف برق شهر تهران قابل توجه است؛ به همین علت، همراهی اداره‌ها و نهاد‌های عمومی می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش بار شبکه برق پایتخت و نیز کشور داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، همکاری مشترکان اداری پایتخت را در اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام به کاهش مصرف برق بخش اداری، شایسته قدردانی ارزیابی کرد و سرآمد شدن وزارتخانه‌ها در مدیریت مصرف برق را نشان از اهمیت و تاکید ویژه بدنه دولت بر بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی دانست.

ناظریان یادآور شد: بهینه‌سازی مصرف، نه به معنای کم مصرف کردن، بلکه به معنای مدیریت درست مصرف انرژی است و این مهم نه تنها موجب کاهش ناترازی انرژی در کشور می‌شود، بلکه آثار مثبت زیست‌محیطی را نیز به همراه دارد و همچنین از فرسودگی و آسیب به ساختار فنی و تجهیزات شبکه برق کشور نیز تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.

شایان ذکر است که از ابتدای اردیبهشت امسال، مصرف برق اداره‌ها و نهاد‌های عمومی شهر تهران به صورت لحظه‌ای در سامانه‌های هوشمند برخط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در حال رصد و پایش است.