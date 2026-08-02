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وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای سعودی هشدار داد: هرگونه تجاوز و اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتوگوهای دیپلماتیک روز جاری خود، با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص استمرار توطئهها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجوییهایی بر عهده مسببان آن خواهد بود