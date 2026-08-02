مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از آزادسازی و بازگشایی حدود ۶۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های اولویت‌دار استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون و اعاده حدود پنج هزار هکتار از اراضی ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،علی آخوندزاده با تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل در آذربایجان شرقی وجود دارد که تاکنون ۱۷ هزار کیلومتر از این مسیر‌ها شناسایی شده و برای حدود ۲ هزار کیلومتر از بازه‌های خطرساز و اولویت‌دار نیز برنامه‌ریزی لازم جهت آزادسازی و بازگشایی انجام گرفته است.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با وجود محدودیت‌های اعتباری از سال ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۶۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های اولویت‌دار استان را آزادسازی و بازگشایی کرده و از سال ۱۳۹۸ با ابلاغ استانداری، همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات سنگین این دستگاه‌ها در کنار امور و ادارات منابع آب نیز تسریع در اجرای عملیات آزادسازی و بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌های اولویت‌دار تقویت شده است.

آخوندزاده با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: بیش از ۴۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه آزادسازی و بازگشایی شده و بیش از سه هزار هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز رفع تصرف و اعاده شده که این آمار برای کل استان رفع تصرف پنج هزار هکتار است. این اقدامات با افزایش ظرفیت عبور جریان آب به میزان حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب، علاوه بر کاهش خطر و خسارات ناشی از سیلاب، در تسهیل ورود آب به بستر دریاچه ارومیه نیز اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: عملیات آزادسازی و بازگشایی مجموع ۱۵۰ کیلومتر از مسیر‌ها در شهرستان تبریز انجام شده و حدود ۹۵۶ هکتار از اراضی آزاد شده است. این میزان در شهرستان اسکو ۱۰۰ کیلومتر و حدود ۹۸۲ هکتار و در شهرستان مرند ۷۹ کیلومتر و حدود ۴۵۷ هکتار بوده است که بخشی از این اقدامات با استفاده از منابع طرح و بخشی با همکاری و ماشین‌آلات سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: بازگشایی مسیر طبیعی رودخانه‌ها موجب افزایش ظرفیت هیدرولیکی و هدایت جریان در مسیر اصلی خود در زمان بارش‌های شدید می‌شود و از ورود سیلاب به مناطق مسکونی و ایجاد خسارات جانی و مالی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، بستر طبیعی رودخانه‌ها با برخورداری از نفوذپذیری مناسب، نقش مهمی در نفوذ آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی دارد و حفاظت از این بسترها، بخشی از برنامه صیانت از منابع آب و تضمین امنیت آبی استان در بلندمدت به شمار می‌رود.