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نماینده ستاد مرکزی اربعین در پایانه مرزی مهران از تغییر الگوی سفر زائران و افزایش شدید تقاضا برای ناوگان عمومی در مسیر بازگشت خبر داد و ضمن عذرخواهی از تأخیرهای اخیر، از ورود ۷۵۰ دستگاه اتوبوس به مهران در ساعات آینده برای عادیسازی جریان جابجایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور فخاران، راهبر حوزه ریاست و پروژههای راهبردی و نماینده ستاد مرکزی اربعین در پایانه مرزی مهران، با تشریح وضعیت لحظهای جابجایی زائران در مرز مهران، اظهار داشت: با تغییر غیرمنتظره الگوی رفتاری زائران در موج بازگشت، شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای ناوگان حملونقل عمومی هستیم؛ به طوری که سهم استفاده از این ناوگان از ۶۰ درصد در مسیر رفت، به حدود ۷۹ درصد در مسیر بازگشت افزایش یافته است.
وی با اشاره به آمار تردد در پایانه مرزی مهران از ابتدای بامداد امروز تا این لحظه، افزود: بیش از ۱۱ هزار زائر از طریق مرز مهران وارد کشور شدهاند، در حالی که تقاضا برای خروج از مرز و حرکت به سمت استانهای مبدأ به ۲۶ هزار نفر رسیده که این اختلاف آمار، فشار مضاعفی بر ناوگان مستقر در پایانه وارد کرده است.
فخاران با عذرخواهی از زائرانی که به دلیل این نبود توازن ناگهانی بین تقاضا و عرضه، دچار تأخیر چندساعته در پایانه مهران شدند، تأکید کرد: برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا، تدابیر ویژهای اتخاذ شده و در حال حاضر ۷۵۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی در محورهای منتهی به مهران در حرکت هستند که در ساعتهای آتی به پایانه میرسند و عملیات جابجایی زائران را سرعت خواهند بخشید.
وی خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای ستاد مرکزی اربعین و ادارات کل راهداری استانها برای مدیریت این اوج بازگشت، بسیج شدهاند تا با تزریق ناوگان جدید، روند بازگشت هموطنان به روال عادی بازگردد.