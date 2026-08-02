پایتخت های سوئد و آلمان بار دیگر عرصه تظاهرات علیه تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری بودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استکهلم، پایتخت سوئد روز شنبه عرصه تظاهرات و تجمع صد‌ها نفر در اعتراض به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری بود.

آناتولی گزارش داد که شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به آتش بس شدند.

حاضران در میدان اودنبلان جلوگیری از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای نابودی آتش‌بس در غزه را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی با عناوین «در فلسطین، کشتار صورت می‌گیرد، در غزه نسل کشی روی می‌دهد» و «آتش بس فوری و دائم در غزه» در دست داشتند.

شرکت کنندگان همچنین خواستار آزادی دکتر حسام ابوسفیه شدند که بیش از یک سال است که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برد.

برلین پایتخت آلمان هم شاهد تظاهرات حامیان فلسطین بود. معترضان در پایتخت آلمان با سر دادن شعارها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین، خواستار توقف جنگ و کشتار در نوار غزه شدند.