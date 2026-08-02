به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی گفت: هم‌اکنون بیش از ۷ میلیون اصله نخل در سطح ۳۷ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر وجود دارد که شهرستان دشتستان بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های تنگستان، دشتی و جم در رتبه‌های بعدی تولید محصول خارک، رطب و خرما قرار دارند.

وی درباره فرآیند برداشت میوه نخلستان‌ها استان بوشهر بیان کرد: برداشت محصول رطب با رقم زودرس «استعمران» آغاز می‌شود و «کبکاب» و «شهابی» نیز از مهم‌ترین ارقام نخیلات این استان محسوب می‌شوند که محصول آنها قابلیت عرضه به‌صورت رطب را در بازار دارد.

توکلی افزود: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول از نخلستان‌های استان برداشت می‌شود که از این میزان، پیش‌بینی می‌شود امسال ۸۰ هزار تن آن به‌صورت خارک و رطب نوبرانه برای مصرف تازه‌خوری وارد بازار می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن خرما در این استان تولید می‌شود که بخشی از آن به مصرف داخلی و صادرات می‌رسد.