پیش بینی برداشت ۸۰ هزار تن خارک و رطب از نخلستانهای استان بوشهر
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر گفت:پیش بینی می شود ۸۰ هزار تن خارک و رطب از نخلستانهای استان بوشهر برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی گفت: هماکنون بیش از ۷ میلیون اصله نخل در سطح ۳۷ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر وجود دارد که شهرستان دشتستان بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و شهرستانهای تنگستان، دشتی و جم در رتبههای بعدی تولید محصول خارک، رطب و خرما قرار دارند.
وی درباره فرآیند برداشت میوه نخلستانها استان بوشهر بیان کرد: برداشت محصول رطب با رقم زودرس «استعمران» آغاز میشود و «کبکاب» و «شهابی» نیز از مهمترین ارقام نخیلات این استان محسوب میشوند که محصول آنها قابلیت عرضه بهصورت رطب را در بازار دارد.
توکلی افزود: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول از نخلستانهای استان برداشت میشود که از این میزان، پیشبینی میشود امسال ۸۰ هزار تن آن بهصورت خارک و رطب نوبرانه برای مصرف تازهخوری وارد بازار میشود.
وی بیان کرد: همچنین سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن خرما در این استان تولید میشود که بخشی از آن به مصرف داخلی و صادرات میرسد.