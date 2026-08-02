جانشین پلیس راه استان بوشهر از رانندگان خواست با برنامه‌ریزی مناسب، خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و توقف‌های کوتاه در طول مسیر از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ سرهنگ رسول قنبری افزود: هم‌اکنون با موج بازگشت زائران از استان خوزستان و همچنین ادامه سفر زائران به عتبات عالیات، حجم ترافیک در محور‌های استان افزایش یافته و ضروری است رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برنامه‌ریزی مناسبی برای مسیر داشته باشند و در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در محل‌های امن یا موکب‌های مستقر در مسیر توقف کنند.

جانشین پلیس راه استان یادآورشد: استراحت‌های کوتاه پنج تا ۱۰ دقیقه‌ای در طول مسیر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خستگی راننده و پیشگیری از وقوع حوادث داشته باشد.

قنبری ابراز امیدواری کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و توجه به توصیه‌های پلیس، زائران اربعین حسینی سفری ایمن داشته باشند و بدون حادثه به مقصد برسند.