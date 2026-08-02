۲۶ هزار دانش آموز بوشهری در طرح ایران دیجیتال شرکت کردند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: تاکنون ۲۶ هزار دانشآموز و ۷۰ معلم درس کار و فناوری در طرح ملی ایران دیجیتال مشارکت داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ علی سملیان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ملی ایران دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، دوره آموزشی پایتون مقدماتی برای معلمان درس کار و فناوری این استان برگزار شد.
وی افزود:طرح ایران دیجیتال از ظرفیتهای راهبردی کشور برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه اقتصاد دیجیتال است که با هدف ارتقای سواد فناوری در مدارس اجرایی شده است.
سملیان یادآور شد: دوره آموزش «پایتون مقدماتی» برای معلمان درس کار و فناوری علاوه بر بوشهر، در استانهای خراسان شمالی و جنوبی، مازندران، خوزستان و تهران و شهرستانهای تابعه آن نیز اجرا شده است.
وی گفت: این طرح با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست و متقاضیان میتوانند با نصب اپلیکیشن ایران دیجیتال در این دورهها ثبتنام کنند.