مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از آسیب ۸ هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در پی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ امیر برومند افزود: ارزیابی خسارت تمامی این واحد‌ها به پایان رسیده و پرداخت خسارت‌ها به صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

وی افزود: پس از پایان عملیات میدانی ارزیابی و ثبت خسارت‌ها، روند پرداخت به آسیب‌دیدگان آغاز شده و این پرداخت‌ها به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.





برومند با تشریح آمار خسارت‌های ثبت‌شده بیان کرد: از مجموع واحد‌های آسیب‌دیده، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد تعمیری شامل واحد‌های مسکونی و تجاری و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارت‌های معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر اهتمام این نهاد برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان بیان کرد: بنیاد مسکن تمام ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی خود را برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها و بازگرداندن شرایط عادی به زندگی آسیب‌دیدگان به کار گرفته است.

برومند افزود: روند پرداخت خسارت‌ها تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها ادامه خواهد داشت و بنیاد مسکن استان تلاش می‌کند با سرعت و دقت، خدمات لازم را به خانوار‌های خسارت‌دیده ارائه کند.