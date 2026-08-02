مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پیشبرد فعالیت‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف تولید، توسعه و بازسازی با هدف احیای ظرفیت‌های گاز کشور، از تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین رکن در تحقق برنامه‌های پیش‌رو قدردانی کرد.

تولید، توسعه و احیای ظرفیت‌های گاز کشور در دستور کار نفت و گاز پارس

تولید، توسعه و احیای ظرفیت‌های گاز کشور در دستور کار نفت و گاز پارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ تورج دهقانی اظهار داشت: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های بازسازی در پالایشگاه‌هایی که در پی حملات دشمن در جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان دچار آسیب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و روند اجرای عملیات میدانی و برنامه‌های پیش‌رو تشریح شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: پس از وقوع حملات، با بسیج همه ظرفیت‌های فنی، مهندسی، اجرایی و با اتکا به توان متخصصان صنعت نفت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان در بخش‌های مختلف، عملیات آواربرداری، ایمن‌سازی، ارزیابی فنی خسارت‌ها و آغاز مراحل بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و روند پیاده‌سازی برنامه‌ها طبق زمانبندی تعیین‌شده ادامه دارد.

دهقانی به بازگرداندن سه‌ترین پالایشگاه فاز ۱۴ به مدار ظرف ۱۰ روز و پایان ایمن عملیات آواربرداری پالایشگاه‌های سوم و پنجم در کمتر از ۲ ماه اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز گفت: احیای آخرین ردیف شیرین‌سازی این پالایشگاه نیز طبق برنامه زمانبندی و با تمام توان در دست اقدام است.

وی افزود: تمامی فعالیت‌های اجرایی تعریف‌شده در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مطابق زمان‌بندی مصوب و با رعایت کامل الزامات فنی، مهندسی و ایمنی در حال انجام است و امیدواریم با تداوم این روند، پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بهره‌برداری بازگردند و نقش خود را در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تلاش و همراهی شبانه‌روزی کارکنان، افزود: هم‌افزایی ایجادشده میان بخش‌های مختلف صنعت نفت، زمینه اجرای منسجم پروژه‌های بازسازی را فراهم کرده و این همدلی، پشتوانه اصلی تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده است.

دهقانی به پیشبرد دیگر اهداف شرکت در حوزه تداوم تولید پایدار گاز، انجام مستمر تعمیرات اساسی و پیگیری برنامه‌های اجرایی در پروژه‌های توسعه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت با نگاه حداکثری به تامین منافع ملی، کار و تلاش شبانه‌روزی را در همه جبهه‌ها مدنظر قرار داده و امیدوار است بتواند در این مسیر عملکرد موثر و موفقی ایفا کند.