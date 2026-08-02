از سفالگری تا غنای کلام در چهارشنبههای کانونی بندر امام حسن
در ادامه توسعه عدالت فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، سلسله برنامههای چهارشنبههای کانونی در پایگاه موقت فرهنگی بندر امام حسن (ع) با استقبال پرشور کودکان، نوجوانان و اولیای آنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ این ویژه برنامه با هدف دسترسی آسانتر کودکان این منطقه به فعالیتهای تخصصی کانون و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و مهارتآموزی اجرا میشود.
در این برنامه اعضای کودک و نوجوان بندر امام حسن (ع) در فضایی پرنشاط به فعالیتهای متنوعی پرداختند. آموزش «سفالگری» بهعنوان یکی از جذابترین بخشهای این رویداد، مورد استقبال ویژه قرار گرفت و شرکتکنندگان با دستان هنرمند خود، مفاهیم ذهنیشان را به حجمهای گلی تبدیل کردند.
از دیگر فعالیتهای اجرایی در این پایگاه میتوان به «بازی با کلمات» و «بحث آزاد» اشاره کرد که با هدف تقویت مهارتهای کلامی، تفکر نقادانه و افزایش اعتمادبهنفس در میان نوجوانان طراحی و اجرا شده است.
یکی از نکات برجسته این رویداد، اشتیاق و مشارکت فعال مادران در کنار فرزندانشان بود که فضای صمیمی و خانوادگی این پایگاه را دوچندان کرد. این حضور نشاندهنده اقبال عمومی نسبت به فعالیتهای تربیتی کانون و اهمیت پیوند خانواده با مراکز فرهنگی است.