بازدید مدیر کل بقاع متبرکه سازمان اوقاف از مواکب بوشهر در مرز شلمچه
حجتالاسلام نوروزپور در مرز شلمچه، از روند خدمترسانی موکب شهدای مدافع حرم و خدمت استان بوشهر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ حجتالاسلام نوروزپور مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بازدید میدانی از مرز شلمچه، که با هدف بررسی نحوه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی صورت گرفت، با خادمان افتخاری و دستاندرکاران موکب بوشهر گفتگو کرد.
وی با ابراز رضایت از نظم حاکم بر موکب و کیفیت خدمات ارائه شده، تلاشهای خادمان استان بوشهر را مصداق بارزِ خدمت بیمنت به زوار الحسین (ع) دانست.
مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف با تأکید بر اینکه، بقاع متبرکه باید کانون جوشش خدمات اجتماعی باشند، اظهار داشت: خدمترسانی موکب استان بوشهر در مرز شلمچه، نشاندهنده پیوند عمیق میان فرهنگ وقف و میزبانی از زائران اربعین است. آنچه در این موکب مشاهده میشود، نتیجه همافزایی و ایثار خادمانی است که با بهرهگیری از ظرفیتهای بقاع متبرکه، بار سنگین خدمت به زائران را با عشق و انگیزه بالا به دوش میکشند.
در این بازدید، مدیرکل اوقاف استان بوشهر نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته، بر عزم جدی این اداره کل برای استمرار خدمترسانی تا پایان ایام اربعین و بازگشت زائران به میهن اسلامی تأکید کرد.