استفاده از چراغ‌های هوشمند و کم مصرف در پارکینگ، استفاده از لوازم برقی منزل در ساعات پایانی شب، تنظیم دمای کولر گازی در ۲۵ درجه، استفاده نکردن از وسایل برقی پر مصرف در ساعات اوج مصرف، از ساعت ۱۱ تا ۱۷ بعد ازظهر و ۱۹ تا ۲۳ شب از جمله راهکار‌های مناسب برای صرفه جویی در مصرف برق به شمار می‌رود.

خبرنگار ما در گزارشی راهکار‌های به کارگیری صرفه جویی مصرف برق را در یک خانواده کم مصرف به تصویر کشیده است.