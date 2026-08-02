شیر مادر منبعی کامل و متعادل از تمام مواد غذایی مورد نیاز نوزادان است که بر تقویت سیستم ایمنی، بهبود ضریب هوشی و حفظ سلامت جسمی نوزادان تاثیر چشمگیری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی (WHO) تغذیه انحصاری با شیر مادر را برای دست کم ۶ ماه توصیه می‌کند گفت: شیر مادر حاوی پادتن‌ها و سلول‌های زنده‌ای است که می‌توانند بدن نوزاد را در برابر انواع عفونت‌های ویروسی و باکتریایی محافظت کنند؛ چیزی که در هیچ نوع شیر خشکی وجود ندارد.

مرجان مشکاتی افزود:شیر مادر همچنین سرشار از آنزیم‌ها، هورمون‌ها و مواد ضد التهابی است که باعث رشد بهتر مغز و تکامل عصبی کودک می‌شود

وی گفت: نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌شوند، کمتر دچار بیماری‌هایی نظیر اسهال، عفونت‌های تنفسی، آلرژی و حتی بیماری‌های مزمن در بزرگسالی مانند چاقی و دیابت نوع ۲ می‌شوند.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: همچنین تغذیه با شیر مادر برای نوزاد، برای سلامت مادر هم مفید است و باعث کاهش وزن ابتلا به برخی بیماری‌ها مثل سرطان تخمدان و سینه، کمک به انقباض رحم و کاهش خطر ابتلا به افسردگی می‌شود.

مشکاتی با تأکید بر نقش حمایت اجتماعی از مادران شیرده تأکید کرد: ایجاد فضا‌های مناسب برای شیردهی در اماکن عمومی، مرخصی زایمان کافی، آموزش مشاوره شیردهی در مراکز بهداشتی و حمایت روانی از مادران می‌تواند به سلامت نسل آینده کمک کند.

وی در پایان توصیه کرد: مادران در شش ماه نخست پس از تولد، تنها از شیر خود برای تغذیه نوزاد استفاده کنند و از استفاده زودهنگام شیر خشک خودداری کنند، مگر در موارد خاص که با تجویز پزشک یا تأییدیه مشاوران مراکز بهداشتی همراه باشد.

تغذیه با شیر مادر آنقدر مهم است که با هدف یادآوری و تشویق مادران به تغذیه نوزادان خود، با این نعمت الهی و ایجاد رابطه عاطفی قوی‌تر با کودک، یکم ماه آگوست هر سال، به عنوان روز جهانی شیر مادر پاس داشته می‌شود.

۱۰ تا ۱۶ مرداد، هفته جهانی تغذیه با شیر مادر و شعار امسال «تغذیه با شیر مادر برای آینده‌ای سالم و پایدار، اقدامات مؤثر را تقویت کنیم» است.