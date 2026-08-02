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برای ایمن سازی بستر رودخانه زاینده رود، ۵۰ تابلوی هشداردهنده در نقاط پرخطر، تفرجگاهها و حریم پلهای تاریخی اصفهان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقهای اصفهان در راستای دستور ویژه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اولویتبندی نقاط حساس در محدوده ناژوان، حریم پلهای تاریخی و دیگر مراکز تفریحی پرتردد حاشیه رودخانه، ۵۰ تابلو هشداردهنده با هدف آگاهیبخشی به شهروندان و گردشگران نصب شد.
هدف از این طرح، علاوه بر هشدار در خصوص خطرات احتمالی شنا در بستر رودخانه، جلوگیری از اتراق در حریمهای ناامن و ارتقای سطح ایمنی عمومی در تفرجگاههای ساحلی زایندهرود عنوان شده است.
شرکت آب منطقهای اصفهان همچنین از شهروندان خواست تا با رعایت علائم هشداردهنده و پرهیز از نزدیکی به دیوارههای رودخانه و حریمهای پرخطر، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.