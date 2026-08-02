به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: بر اساس ابلاغ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب مراجع قانونی مرتبط، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم که موعد قانونی آن اول خرداد تا ۳۱ تیر امسال تعیین شده بود، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی هدف از اجرای این مصوبه را تسهیل امور مؤدیان، با توجه به شرایط حاکم بر کشور عنوان کرد و افزود: جزئیات این تمدید در بخشنامه ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها اعلام شده و مؤدیان می‌توانند بر اساس ضوابط و زمان‌بندی ابلاغ‌شده، از فرصت تمدید مهلت‌های قانونی بهره‌مند شوند.