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در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در سایتهای باستانی استان زنجان، یگان حفاظت میراث فرهنگی موفق به متوقف کردن عملیات حفاری غیرمجاز در منطقه سارمساقلو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ ناصر حبیبیان، گفت: پس از دریافت گزارشهای مربوط به فعالیت مشکوک در منطقه، تیمهای عملیاتی یگان حفاظت با اعزام به روستای سارمساقلو واقع در بخش قرهپشتلو، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر حفار غیرقانونی شدند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین با اشاره به کشف ادوات مورد استفاده در این عملیات غیرقانونی افزود: در جریان این عملیات، تمامی ادوات حفاری و ابزارهای مورد استفاده توسط متهمان کشف و ضبط گردید. این اقدام در راستای حفاظت از تمدنهای باستانی منطقه و جلوگیری از تخریب سایتهای باستانی استان انجام شده است.
وی تاکید کرد: یگان حفاظت با دقت نظارت بر مناطق حساس، از هرگونه اقدام تخریبی علیه میراث فرهنگی استان جلوگیری خواهد کرد و متخلفان طبق قانون با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
سرهنگ حبیبیان گفت: حفاظت از میراث فرهنگی، نه تنها وظیفه قانونی یگان حفاظت، بلکه رسالتی بر دوش تکتک مردم است. از همه هماستانیهای عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک در سایتهای تاریخی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند.