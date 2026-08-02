به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم دختران دو میدانی کار استان سمنان در مسابقات نونهالان منطقه یک کشور، یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرد.

در این رقابت‌ها، کیانا محقق در ماده پرتاب دیسک مدال طلا ، ضحا چتری در ماده ۱۵۰۰ متر مدال نقره و طناز بندلی‌زاده در ماده پرتاب نیزه مدال برنز را بر گزدن آویختند.

مربیگری این تیم بر عهده ناهید مرادی و سرپرستی آن با کوثر وفایی‌نژاد بود.

این مسابقات در تهران برگزار شد.