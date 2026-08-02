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تیم دختران استان سمنان در مسابقات دومیدانی نونهالان منطقه یک کشور سه مدال کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم دختران دو میدانی کار استان سمنان در مسابقات نونهالان منطقه یک کشور، یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرد.
در این رقابتها، کیانا محقق در ماده پرتاب دیسک مدال طلا ، ضحا چتری در ماده ۱۵۰۰ متر مدال نقره و طناز بندلیزاده در ماده پرتاب نیزه مدال برنز را بر گزدن آویختند.
مربیگری این تیم بر عهده ناهید مرادی و سرپرستی آن با کوثر وفایینژاد بود.
این مسابقات در تهران برگزار شد.