پخش زنده
امروز: -
طرح بهسازی معابر دسترسی به قلعه تاریخی و عمارت دختر ناصرالدینشاه در شهر امیریه دامغان اجرا شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان گفت: بهسازی معابر دسترسی به قلعه تاریخی و همچنین عمارت تاریخی دختر ناصرالدینشاه با هدف ارتقای کیفیت محیطی و حفاظت از حریم این بناهای ارزشمند اجرا شده است.
مجتبی اکبرپور گفت: در این عملیات، فرآیند جمعآوری و برچیدن کفسازیهای فرسوده و نامناسب پیشین در دستور کار قرار گرفت تا فضا برای بازسازی اصولی آماده شود.
به گفته وی ، با توجه به بافت تاریخی و معماری اصیل این بناها، در طراحی پروژه بهرهگیری از مصالح بومی و همگون با اقلیم منطقه در اولویت قرار گرفته است؛ بر همین اساس، عملیات اجرای کففرش با استفاده از آجر ختایی انجام میشود.