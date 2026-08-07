مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان در دو عملیات جداگانه، شکاریان غیرمجاز را در سرخه و شاهرود دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در دو عملیات جداگانه، شکارچیان غیرمجاز را در مناطق افتر سرخه و ارتفاعات مجن شاهرود شناسایی و دستگیر کردند.

مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه گفت: در عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و پلیس امنیت، یک متخلف شکار غیرمجاز در منطقه افتر دستگیر شد.

محمد قندالی افزود: از این فرد اجزای شکارشده یک رأس میش وحشی، یک رأس بره وحشی، سر تاکسیدرمی‌شده یک رأس کل وحشی، دو دستگاه بی‌سیم دستی و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

همچنین مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود پس از چندین ساعت پیاده‌روی شبانه در ارتفاعات کوهستانی مجن، یک گروه شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

در این عملیات لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی و مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.