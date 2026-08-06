در میان دیدار‌های پرشورِ مداحان اهل بیت (ع) با رهبر شهید انقلاب، یک نامِ تکراری، به چشم می‌خورد، اردبیل.مداحانی از خطه دارالارشاد، نه یک بار، که بار‌ها در محضر ایشان، رَختِ مدیحه بر تَنِ مجلس می‌زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در میان دیدار‌های پرشورِ مداحان اهل بیت (ع) با رهبر شهید انقلاب، یک نامِ تکراری، به چشم می‌خورد: اردبیل.

مداحانی از خطه دارالارشاد، نه یک بار، که بار‌ها در محضر ایشان، رَختِ مدیحه بر تَنِ مجلس می‌زدند.

روایتی ببینید و بشنوید از مداحان اردبیلی که در محضر رهبر شهید، نوایشان طنین انداز شد؛ روایتی از لبخند تأیید رهبر تا اشک بی اختیارش: