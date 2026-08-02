تداوم تولیدات دامی عشایر شهرستان ابرکوه، به‌ویژه در حوزه دام سبک، نیازمند تخصیص اعتبار، تأمین نهاده‌های دامی، رفع مشکل سوخت و مرمت ایلراه‌های عشایری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه با اشاره به نقش مؤثر عشایر در تولیدات دامی اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ خانوار عشایری در شهرستان ابرکوه فعالیت دارند و حدود ۳۵ درصد تولیدات دام سبک شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین تداوم تولیدات دامی عشایر در گرو تخصیص اعتبار و نگاه ویژه مسئولان استانی است.

هوشمند افزود: مرمت و تیغ‌زنی ایلراه‌های عشایری، تأمین آب مورد نیاز، کاهش هزینه حمل‌ونقل، احداث آب‌انبار، تخصیص سوخت و تأمین سهمیه ویژه نهاده‌های دامی، به‌ویژه جو، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی عشایر منطقه بود.

وی ادامه داد: پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع مشکلات عشایر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانوار عشایری در استان یزد فعالیت دارند که در شهرستان‌های ابرکوه، مروست و خاتم ساکن هستند. این عشایر با در اختیار داشتن حدود ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، نقش مهمی در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کنند.