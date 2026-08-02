به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و در پی دریافت گزارش‌های مردمی، سه دستگاه بیل مکانیکی که در حال انجام عملیات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در مناطق خودعلیا، خودسفلی و مزرعه امین بودند، توسط گشت حفاظت از اراضی این مدیریت شناسایی و توقیف شدند.

مسروری‌فر اظهار داشت: خوشبختانه با هوشیاری شهروندان و گزارش به‌موقع آنان و همچنین حضور سریع برزگری، بازرس گشت حفاظت از اراضی، از ادامه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در این مناطق جلوگیری و سه دستگاه بیل مکانیکی متخلف توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات، اخطار‌های قانونی برای جلوگیری از ادامه تخلف صادر و اقدامات لازم از جمله دیوارنویسی و جمع‌آوری مصالح و ملزومات ساخت‌وساز نیز انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان تفت است و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه تغییر کاربری مشکوک را از طریق سامانه ۱۳۱ یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند.