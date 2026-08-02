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معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از استقرار ۱۲ آتشنشان مجرب به همراه ۳ دستگاه خودروی عملیاتی برای ارائه خدمات به زائران اربعین اباعبدالله الحسین (ع) در مرز مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصطفی ربیعی گفت: امسال نیز سازمان آتشنشانی شهرداری یزد توفیق داشت، تیمی را برای ارائه خدمات ایمنی و امدادرسانی به زائران اربعین حسینی به مرز اعزام کند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با بیان این که این گروه به همراه ماشینآلات و تجهیزات از روز سوم مرداد در پایانه مرزی مهران مستقر شده است و تا شانزدهم مرداد به خدماترسانی خواهد پرداخت، افزود: دراین ماموریت ۱۲ آتش نشان مجرب به همراه ۳ دستگاه دستگاه خودروی عملیاتی اطفاء و حریق اعم از یک دستگاه خودروی سنگین، یک دستگاه نیمه سنگین و یک دستگاه سبک به انجام وظیفه میپردازند.
ربیعی ادامه داد: آتشنشانان در دو مرحله در گروههای شش نفره اعزام و به صورت شبانهروزی در سه گروه دو نفره به ارائه خدماتی نظیر امداد و نجات، اطفاء حریق، مدیریت حوادث احتمالی، خنکسازی مسیر زوار به صورت مهپاش، آموزش ایمنی موکبداران و نظارت بر ایمنی این اماکن خواهند پرداخت.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به رانندگانی که خودروی خود را در پارکینگهای مجاور مرز مستقر میکنند، توصیه کرد، به علت گرمای هوا، از باقی گذاشتن مواد اشتعالزا مانند قوطیهای اسپری، خوشبوکنندهها و مکملهای سوخت، وسایلی که نور را منعکس و یا ذرهبینی میکنند مانند عینک، بطری آبمعدنی، شیشههای عطر و ادکلن در داخل خودرو بپرهیزند، همچنین با استفاده از چادر و پوشش مناسب، از افزایش دمای خودرو که منجر به بروز حادثه میشود، جلوگیری کنند.