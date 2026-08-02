به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با ایام اربعین حسینی ۵ موکب از شهرستان فریدن در محور مواصلاتی این شهرستان در مسیر رفت و برگشت تا ۳ روز بعد از اربعین از زائران حرم امام حسین (ع) پذیرایی می‌کنند.

موکب‌های خادم‌الرضا، شهدای نفت و کارگر، اهالی فریدن، حضرت رقیه خاتون و ریحانه‌الحسین در محور‌های مواصلاتی شهرستان فریدن برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی برپا شده‌اند.

موکب‌های برپا شده تا ۳ روز بعد از اربعین حسینی و در مسیر‌های برگشت با خدمات اسکان و پذیرایی، از زائران حرم امام حسین ع پذیرایی می‌کنند.