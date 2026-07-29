مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و پنجاه و یکمین شب از تجمعات شبانه جلوه‌ای دیگر از اتحاد واقتدار مقدس ایرانیان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم آذربایجان غربی در یکصد و پنجاهمین شب حضور خود در میدان و خیابان جلوه ای دیگر از اتحاد واقتدار مقدس ایرانیان را به نمایش گذاشتند.

حضوری پنج ماهه که دشمن را در بهت و حیرت از مقاومت ملت ایران به درجه استیصال رسانده و خوی وحشیگری اش را بیش از پیش عیان می سازد.

جدیدترین اقدام تروریستی آمریکا حمله به ایستگاه ها و مواکب زائران اربعین حسینی در کشور عراق بود که به شهادت جمعی از زائران بی گناه منجر شد.

مردم انقلابی آذربایجان غربی ضمن محکوم کردن این جنایت استمرار ایستادگی و انسجام و وحدت ملی درکنار اقتدار نیروهای مسلح و تبعیت از رهبر معظم انقلاب را عامل شکست روز افزون دشمن اعلام کردند.