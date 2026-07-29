در میان زیبایی‌های این روز‌های مرز مهران؛ عده‌ای از زوار با کوله‌هایی که منقش به تصویر شهدا و امام شهید امت است؛ حامل پیام‌هایی هستند.

حال و هوای کوله‌های زوار اربعین و حرف‌های بسیاری که در سکوت می‌زنند

حال و هوای کوله‌های زوار اربعین و حرف‌های بسیاری که در سکوت می‌زنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حال و هوای زوار اربعین این روز‌ها دیدنی‌ست.

کوله‌پشتی‌های پر از حرف با تصاویری که به آنها چسبیده است؛ عکس شهدا، حمل پرچم‌هایی که پیام شهدا را منتقل می‌کند و عهد و پیمانی که با آرمان‌های انقلاب بسته شده و امید به ظهور؛ همه از تصاویر بدون وصف این پیاده‌روی باشکوه است.

برخی از زائران با نصب تصاویر شهدا و نوشته‌هایی؛ همچون: «زیارت به نیابت از شهدا»، «خونخواهی رهبر شهید» و «قدم به نیابت از ظهور امام زمان (عج)»؛ بر ردی کوله‌های خود، مسیر اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های عاشورا می‌دانند.

این کوله‌ها که همراه زائران در مسیر‌های منتهی به مرز مهران حرکت می‌کنند؛ نمادی از پیوند میان نهضت عاشورا و ادامه راه ایثار و مقاومت هستند؛ روایتی که نشان می‌دهد یاد شهدا در دل این حرکت عظیم زنده است و فراموش یا کم‌رنگ نمی‌شود.