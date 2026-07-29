زائران، برای خروج مرزهای باشماق و تمرچین را انتخاب کنند
بنابر اطلاعیه شماره ۹ ستاد مرکزی اربعین با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین گرامی برای خروج مرزهای باشماق و تمرچین را انتخاب کنند.
۱- با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین گرامی حتیالمقدور از خودرو شخصی استفاده کنند.
۲- با اتخاذ تمهیدات و پیشبینی قبلی، پارکینگهای مرزهای اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائرین عزیز است.
۳- توصیه میشود، عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامههای خود قرار دهند؛ این مرزها بعلت شرایط اقلیمی (خنکی هوا) و نبود ازدحام جمعیت از وضعیت مناسبی برای خروج زائرین برخوردار است.
۴- انتقال زائرین ازشهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین بصورت رایگان است.
۵- جابجایی زائران ازمرز تمرچین تا شهر اربیل و بالعکس توسط ناوگان حمل و نقل عراقی به صورت رایگان است.
۶- زوار گرامی برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده درعمود ۵۷ مسیر کربلا به بغداد مراجعه نمایند.
۷- جدول نرخهای مصوب وزارت راه و شهرسازی درخصوص بلیط اتوبوسهای ویژهی جابجایی زائران به پایانههای مرزی در کانال اطلاعرسانی ستادمرکزی اربعین بارگذاری شده است.