مردم بصیرو غیور ارومیه در یکصدو پنجاه و یکمین پرده از نمایش اقتدار و استقامت ملی همصدابادیگرایرانیان سرفراز سرود وحدت و همدلی سردادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان ولایت‌فقیه ارومیه بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایت‌مدار این شهر بود؛ حضوری گسترده که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تأکید بر وحدت ملی و نمایش انسجام اجتماعی برگزار شد.

مردم ارومیه با حضور در یک صد و پنجاه و یکمین رزمگاه شبانه با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای وحدت‌آفرین، بر دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تأکید کردند و پیام همبستگی، ایستادگی و مقاومت ملی را به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در این تجمعات ضمن محکوم کردن جنایات و تجاوزات ارتش کودک کش آمریکا بر مقابله مقتدرانه با دشمن و مزدوران منطقه ای اش تأکید کردند.