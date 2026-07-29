در حمله شب گذشته آمریکا و عربستان به مقر حشد‌الشعبی در عراق، چهار نیروی مستشاری ایران از جمله مرتضی اکبری به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در حمله شب گذشته آمریکا و عربستان به مقر حشد‌الشعبی در عراق، چهار نیروی مستشاری ایرانی به شهادت رسیدند.

براساس اعلام منابع آگاه، این نیرو‌ها برای ارائه خدمات مستشاری به حشدالشعبی در تامین امنیت پیاده روی اربعین به عراق رفته بودند که بر اثر حمله آمریکا و عربستان به شهادت رسیدند.

بر این اساس یکی از شهدای حمله دیشب، پاسدار شهید مرتضی اکبری از اهالی روستای دهنو شهرستان خمین در استان مرکزی است.

جزئیات بیشتر درباره بازگشت پیکر شهدا و مراسم تشییع متعاقبا اعلام خواهد شد.